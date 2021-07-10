Новой редакцией закона «О свободе совести и религиозных организациях» исключён запрет на появление в общественных местах в культовых одеяниях, поскольку в законодательстве Узбекистана отсутствовало правовое определение этого понятия. Министр юстиции Русланбек Давлетов на пресс-конференции АИМК 10 июля указал, что исключение из законодательства понятия «культовое одеяние» было хорошо воспринято широкой общественностью.

«Это вызвало большие трудности на практике как исторически, так и в недавнем прошлом. Я помню, как 5−6 лет назад рабочая группа получила задание дать пояснение понятию „культовое одеяние“, потому что возникали проблемы. Собрали группу, приехало много специалистов. Сначала мы были уверены, что сразу же распишем определение термина. Но потом, когда начали анализировать через конфессиональный подход, нам было очень сложно», — рассказал министр.

В итоге рабочая группа «зашла в тупик» и признала, что не может дать конкретное определение этому понятию.

«Тогда не было попыток пересмотреть закон. Проблема была только с понятием „культовое одеяние“. Это была задача с точки зрения четкого определения этого понятия и введения чёткого запрета. То есть речь шла не об облегчении, а об определении точности существующего запрета», — заявил он.

Русланбек Давлетов указал, что по этой причине было принято решение отказаться от этого термина.

«Как мы уже говорили ранее, были случаи, когда наши дехкане привлекались к ответственности за то, что они носят яктак (длинная, летняя спереди открытая мужская рубаха — ред.). На это смотрели как на культовое одеяние. Теперь такая практика прекращена», — сказал он.

Напомним, согласно статье 184−1 Кодекса об административной ответственности появление граждан Узбекистана (за исключением служителей религиозных организаций) в общественных местах в культовых одеяниях влекло наложение штрафа от 5 до 10 базовых расчетных величин или административный арест до 15 суток.

Министр юстиции Русланбек Давлетов комментировал вопрос ношения «культовых одеяний» (религиозной одежды) в общественных местах 25 июля 2018 года во время выступления в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне (США).

«Мы по-прежнему отстаиваем запрет на передвижение в общественных местах с полностью закрытым лицом. Это соответствует европейскому опыту. Из соображений безопасности люди не могут закрывать лица полностью», — пояснял он.

При этом глава Минюста признал наличие проблемы с определением понятия «культовое одеяние», которое судьи толковали по-разному, «в результате даже в обычных ситуациях люди привлекались к ответственности».