Президент Узбекистана 5 июля подписал закон «О свободе совести и религиозных организациях» в новой редакции. «Народное слово» опубликовало текст документа и комментарий к нему.

Как отмечается в комментарии, закон обеспечивает право граждан исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Кроме того, запрещается принудительное обращение в ту или иную религию.

Исходя из принципа верховенства закона в Узбекистане в документе указывается недопустимость вмешательства религии в политику и использования религии в политических целях.

При подготовке закона были изучены и учтены международные нормы и требования в данной области, в первую очередь Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, а также замечания общего порядка Комитета ООН по правам человека.

В законе нашли отражение рекомендации авторитетных международных организаций, как Венецианская комиссия Совета Европы, Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Закон включил несколько важных нововведений и уточнения правоприменительной практики:

1. Упрощается порядок регистрации и прекращения деятельности религиозных организаций. В частности, вдвое сокращается количество граждан-инициаторов создания местных религиозных организаций, в том числе мечетей и культовых учреждений других конфессий, с установлением количества не менее 50 человек (ранее — 100 человек). Кроме того, отменяется требование о наличии 100 инициаторов для создания центрального органа управления религиозной организации и религиозных учебных заведений.

Внедряется оказание услуг, связанных с государственной регистрацией религиозной организации, полностью в электронной форме без человеческого фактора.

Значительно сокращается количество документов, представляемых в органы юстиции для регистрации, а срок их рассмотрения сокращается в три раза, то есть с трех месяцев до одного.

Определение в законе оснований для отказа в регистрации религиозной организации обеспечивает недопустимость отказа в регистрации по основаниям, не указанным в нем, говорится в комментарии.

Вместе с тем предусматриваются такие гарантии, как приостановление и прекращение деятельности религиозной организации исключительно через суд, неправомочность на это регистрирующих и других государственных органов, освобождение религиозной организации от уплаты государственной пошлины при обращении в суд на действия должностных лиц, нарушающих законные интересы религиозной организации.

2. Официально признается профессиональный статус религиозного образования, гарантируется право граждан Узбекистана на светское образование, независимо от их отношения к религии.

«Предоставление населению любым лицом религиозного образования „по-своему“ приведет к распространению нетрадиционных убеждений, даче односторонних разъяснений по чисто религиозным вопросам лицами, не являющимися специалистами. Это может стать причиной возникновения в обществе разногласий по религиозным вопросам, попадания населения под влияние чуждых идей и взглядов. С этой целью предоставление религиозного образования вне религиозного учебного заведения признается в качестве незаконной деятельности», — говорится в комментарии.

3. Из-за отсутствия в действующих актах законодательства правового определения понятия «культовое одеяние» из законодательства исключается запрет на появление в общественных местах в культовых одеяниях. Напомним, согласно статье 184−1 Кодекса об административной ответственности появление граждан Узбекистана (за исключением служителей религиозных организаций) в общественных местах в культовых одеяниях влечет наложение штрафа от 5 до 10 базовых расчетных величин или административный арест до 15 суток.

Вместе с тем, согласно иным действующим актам законодательства, требования к одежде работников государственных организаций и учреждений регулируются их внутренними актами.

4. Отменяется порядок получения согласия сходов граждан махалли, требуемый для создания религиозной организации. Тем самым инициаторы создания религиозной организации освобождаются от сбора лишних документов.

5. «Принимая во внимание, что в настоящее время из-за складывающейся неспокойной обстановки во многих регионах мира усиливается использование религиозного фактора в корыстных целях, остается актуальным вопрос проведения экспертизы печатной, аудио- и видеопродукции религиозного содержания для недопущения распространения деструктивных идей на территории Узбекистана», — говорится в комментарии.

В законе установлен порядок изготовления, ввоза и распространения материалов религиозного содержания после получения положительного заключения религиоведческой экспертизы в целях защиты населения от негативного воздействия деятельности групп, пропагандирующих в обществе различные чуждые взгляды, и распространяемых ими деструктивных идей.

Для предупреждения необъективного толкования и различного применения норм закона со стороны государственных органов даются определения терминам и понятиям, точно и ясно излагается их содержание, отмечается в комментарии

«Так, в результате неправильного толкования терминов закона могут возникать различные недоразумения и случаи необъективного подхода к решению вопросов. Исходя из подобных факторов в соответствии с гарантированными нашей Конституцией правами каждого человека в Законе твердо закрепляется недопустимость принудительного насаждения гражданам религиозных взглядов, — гласит комментарий. — Эти дополнения послужат дальнейшему укреплению уз дружбы и солидарности между различными конфессиями, предупреждению возникновения различных недопониманий в обществе».

Для предотвращения различного толкования религиозных взглядов и учений определяется конкретная граница между «незаконной религиозной деятельностью» и «законной религиозной деятельностью», а также в правовом аспекте вносится уточнение в понятие «религиозное образование».

Основные приоритеты в сфере обеспечения свободы совести, определенные законом, предусматривают укрепление мира и согласия между конфессиями, гарантирование светского государственного устройства, а также противодействие посредством просвещения насаждению в сознание и сердца людей чуждых идей.

«Узбекистан — многоконфессиональная страна. В нем проживают представители более 130 национальностей и народностей, относящихся к 16 конфессиям. Их сосуществование в мире, согласии и сотрудничестве служит процветанию нашей Родины и обеспечению мира в стране», — говорится в комментарии.

В законе закрепляется, что государство является гарантом реализации прав граждан и обеспечения мира и согласия в обществе, создания условий для достойной жизни граждан.

Закон гарантирует сохранение и укрепление основанных на взаимной дружбе и согласии отношений между гражданами страны, исповедующими различные религии, уважение и соблюдение ценностей, обычаев и традиций, связанных с их религиозными убеждениями.

Документ вступил в силу с 6 июля.