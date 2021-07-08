Сотрудники Управления внутренних дел и Службы государственной безопасности по Самаркандской области задержали в Иштыханском районе группу лиц, подозреваемых в попытке примкнуть к боевикам террористических группировок в Сирии, сообщила пресс-служба областного УВД.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанные через социальные сети попали под влияние террористических организаций и собирались отправиться в Сирию через Турцию, говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

В начале июня сообщалось о задержании в Самарканде 14 человек, которые также подозревались в попытке примкнуть к боевикам в Сирии.