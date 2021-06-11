Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Самарканде 14 человек, подозреваемых в попытке примкнуть к боевикам террористических группировок в Сирии, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сотрудники Управления внутренних дел и Службы государственной безопасности по Самаркандском области провели оперативное мероприятие, в ходе которого было установлено, что задержанные через социальные сети попали под влияние террористических организаций в Сирии и Ближнем Востоке и намеревалась присоединиться к их рядам.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведутся следственные действия», — добавили в пресс-службе.