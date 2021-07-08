Бизнес и командировки — два этих слова неразрывно связаны между собой уже много лет. Еще в глубокой древности торговцы из разных частей света совершали деловые поездки, стремясь увеличить прибыль и формируя новый рынок сбыта.

Расширение деятельности предполагает перемещение между городами, областями, соседними странами, целыми континентами. Организация командировок — дело ответственное. Ведь настроение, а значит и продуктивность сотрудников, отправленных для решения корпоративных задач, зависят от уровня подготовки предстоящей поездки. Чаще всего руководство той или иной компании сталкивается с двумя приоритетными проблемами — транспортировкой командированного персонала и решением вопроса проживания.





Координация поездок

Транспортировка командированного персонала. Детальное изучение этой задачи показывает, что организация «доставки» сотрудника в нужную точку успешно решается большинством компаний самостоятельно. Используется корпоративный транспорт, услуги такси, железнодорожное и авиасообщение.

Человеку в командировке важно, чтобы дорога не заняла много времени, которое пройдет в определенном комфорте. Руководство компании добавляет к этим факторам еще один — стоимость.

Транспортировка — не тот вариант, где можно прилично сэкономить. Цены на билеты, за километраж, топливо практически идентичны у подавляющего количества поставщиков данных услуг. Остается лишь выбрать удобное во всех смыслах предложение.

Проживание командированного персонала. Большинство руководителей и сотрудников, ответственных за организацию командировок, относят этот вопрос к более важному, чем предыдущий. Добраться до нужного места — это одно, а решить проблему проживания — это совсем другое.

Практика показывает, что иногда сотрудники оказываются в необходимой локации раньше, чем предполагаемый объект размещения готов принять постояльцев. Сколько негативных эмоций переживает человек, оказавшийся далеко от родного города в ожидании заселения.

Организация проживания — это момент, где нужно учесть ряд условий. А в приоритете — комфортное размещение, выгодное расположение гостиницы, стоимость и гарантированное заселение в забронированный номер.

MyBooking.uz предлагает решение

Практика показывает, что чаще всего вопрос проживания решается при содействии туристических агентств либо в прямом контакте с гостиницами.

Каждый из этих способов при некоторых положительных моментах имеет и определенные недостатки:

содействие туристических агентств предполагает комиссию за предоставленные услуги;

прямой контакт с гостиницами не гарантирует наличия свободных номеров и оперативного бронирования. Ряд объектов размещения не имеет собственного веб-сайта, связь только по телефону и электронной почте.

MyBooking.uz — система онлайн-бронирования гостиниц в Узбекистане. Уже сейчас в базе данного ресурса несколько сотен гостиниц практически во всех городах Узбекистана. Система помогает совершать бронирование в режиме реального времени. Процесс занимает всего несколько минут, что особенно важно в случае срочной командировки.

К плюсам системы можно отнести:

удобный поиск гостиницы в нужном городе, ее описание, отзывы, фотографии номеров и указанные цены на проживание;

быстрое бронирование выбранного объекта;

приемлемые цены на проживание, величина которых существенно снижена за счет партнерских соглашений с гостиницами;

отсутствие процентной ставки;

бесплатная отмена брони;

электронный документооборот. При заключении договора предоставляются счета-фактуры, в системе используется ЭЦП;

SMS-информирование об успешном бронировании;

техническую поддержку — помощь специалистов доступна 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

MyBooking.uz стабильно функционирует в сегменте B2B, работая с организациями на привилегированных условиях. Система представлена в виде веб-сайта и мобильных приложений на платформах Android и iOS.

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Сайт: b2b.mybooking.uz

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