Арендный бизнес дает своим владельцам несколько преимуществ. Рассмотреть их можно на примере торгового квартала Alfraganus.

Пассивный денежный поток. Арендный бизнес — это долгосрочная страховка, которая будет приносить доход, даже если уйти в отпуск или решить сменить место жительства. Первая фаза продаж торгового квартала Alfraganus стартует в марте 2022 года. Это значит, что первая прибыль будет менее, чем через 10 месяцев.





Минимальные усилия для ведения бизнеса. Если сравнивать арендный бизнес с другими, то здесь есть ряд преимуществ. Они помогают минимизировать затраты и время. Особенно, если уметь заинтересовывать и привлекать арендаторов. В торговом квартале Alfraganus поиском арендаторов для владельцев помещений занимается подразделение Alfraganus Academy. Оно избавит собственников от простоя бизнеса.

Независимость от уровня инфляции и других подобных факторов. У владельцев арендного бизнеса в любом случае есть актив, который сам по себе имеет ценность, а также ежемесячно приносит доход. Капитализация коммерческих помещений в Alfraganus на момент сдачи проекта в эксплуатацию составит 30%.





В успехе любого арендного бизнеса большую роль играет проект и условия, которые созданы в нем для привлечения клиентов для арендаторов. Alfraganus — это один из крупных в Средней Азии проектов по возведению торгово-развлекательного квартала под открытым небом. По предварительным оценкам такой формат будет привлекать по меньшей мере 810 тысяч посетителей в месяц.

На данный момент в офисе продаж компании инвесторы могут ознакомиться с категорией помещений по выгодным ценам и при реализации двух уровней приобрести квадратный метр всего за 8 млн сумов.

Подробности можно узнать по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Сайт: alfraganus.com

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