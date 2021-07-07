В системе Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК) запущен научно-просветительский онлайн телеканал «Хидоят сари» («Наставление на путь истины»), сообщил глава НТРК Алишер Хаджаев.

По его словам, что в архиве телерадиокомпании есть большая база специальных фильмов, теленовелл и социальных телероликов, подготовленных на основе достоверных религиозно-мистических, научно-просветительских, научных и исторических данных, «прошедших научную и религиозную экспертизу и не допускающих различного толкования».

«Исходя из этого, на платформе ОТТ (over the top — метод предоставления видеоуслуг через интернет — ред.) НТРК в целях повышения культурно-просветительских, религиозных знаний молодёжи создан виртуальный (онлайн) телеканал «Хидоят сари», — сообщил он.

На телеканале, который будет вещать в круглосуточном режиме, будут транслироваться следующие программы:

телепрограммы, где будут широко освещаться и пропагандироваться исламская культура, наследие учёных, внёсших вклад в развитие науки, работы по благоустройству святынь, а также идеи сохранения религии, прививания молодёжи чувств верности родине и уважения к национальным ценностям, представителям других национальностей и вероисповеданий;

научно-популярные и художественные передачи, направленные на повышение религиозной грамотности населения, ознакомление с проводимой в стране религиозно-просветительской работой и другие;

встречи и круглые столы с представителями и специалистами религиозной сферы, где будут обсуждаться глобальные проблемы, а также вопросы семьи, правил поведения и воспитания молодёжи;

специальные передачи и ролики, призванные защищать молодёжь от попадания под влияние различных сил и течений, показывать настоящие идеи и цели терроризма и экстремизма, а также отгородить молодых людей от вредных сторон «массовой культуры».

Создание студии «Хидоят сари» телерадиокомпании и «Зиё медиа маркази» Ташкентского исламского университета предусмотрено постановлением Кабинета министров от 13 сентября 2017 года.