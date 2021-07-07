В первом полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу 2020 года на стадионе «Уэмбли» сборная Италия в серии послематчевых пенальти обыграла испанскую команду и вышла в финал турнира.

Первый тайм команды провели достаточно осторожно, хотя моменты были как у одних, так и у других. Гол был забит лишь на 60-й минуте — точным ударом отличился полузащитник итальянской сборной Федерико Кьеза — 1:0.

Спустя 20 минут испанцы всё-таки сравняли счёт — гол забил вышедший на замену Альваро Мората — 1:1. В основное время голов больше не было, матч перешёл в экстра-таймы, где также сохранился ничейный счёт.

В серии послематчевых пенальти итальянцы ошиблись единожды, а у испанцев промахнулись два футболиста — решающий не забил тот же Мората — 4:2.

Таким образом, сборная Италия вышла в финал Евро-2020, где сыграет против победителя пары Англия — Дания. Второй полуфинальный матч состоится 8 июля в 00:00 по ташкентскому времени.

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