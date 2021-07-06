Президент Шавкат Мирзиёев указом от 1 июля (УП-6255) утвердил Национальную стратегию Узбекистана по противодействию экстремизму и терроризму на 2021−2026 годы и «дорожную карту» по её реализации.

«Целью стратегии является обеспечение эффективной и скоординированной государственной политики по противодействию экстремизму и терроризму, позволяющей защитить конституционный строй Республики Узбекистан, обеспечить национальную безопасность, а также права и свободы граждан в данной сфере», — говорится в документе.

В стратегии отмечается, что опыт Узбекистана в противодействии экстремизму и терроризму, а также анализ ситуации в области борьбы с этими угрозами в государствах региона показывают, что в Центральной Азии экстремистская и террористическая деятельность осуществляется, в основном, под прикрытием националистических, социальных, религиозных и других радикальных политических идей.

Приоритетными направлениями стратегии определены:

пропаганда идеологии патриотизма, традиционных ценностей и толерантности для предупреждения распространения идей экстремизма и терроризма;

предупреждение распространения среди несовершеннолетних и молодёжи идей экстремизма и терроризма;

защита прав женщин и усиление их роли в противодействии экстремизму и терроризму;

защита граждан, длительное время пребывающих за рубежом, от воздействия идей экстремизма и терроризма;

противодействие использованию интернета в экстремистских и террористических целях;

привлечение институтов гражданского общества и СМИ к противодействию экстремизму и терроризму;

совершенствование мер правового преследования и ответственности за совершение экстремистских и террористических действий, а также их финансирование;

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия экстремизму и терроризму;

развитие международного и регионального сотрудничества в этой сфере.

Стратегию предусматривается реализовать в три этапа.

На первом этапе (2021 год) планируется:

создание благоприятных условий для реализации стратегии, обеспечение координации действий государственных органов, привлечение широкой общественности и международных организаций к совместному решению этой проблемы;

определение перспектив развития законодательства в сфере противодействия экстремизму и терроризму;

совершенствование организационного обеспечения и гармоничности деятельности государственных органов и органов самоуправления граждан по противодействию экстремистской и террористической деятельности;

создание комплексных программ мониторинга и анализа ситуации, а также конкретное определение проблем и выработка предложений по их решению.

На втором этапе (2022−2025 годы) намечено:

совершенствование действующих и принятие новых законов и других нормативно-правовых актов, направленных на решение задач в сфере противодействия экстремизму и терроризму;

создание системы, направленной на дополнительную защиту национального информационного пространства от проникновения экстремистской и террористической идеологии;

мониторинг результатов, достигнутых при реализации стратегии;

проведение комплексного анализа рисков, вызовов и угроз экстремизма, терроризма и их финансирования, а также состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в стране, разработка прогноза перспектив развития ситуации и мер по снижению и устранению рисков, вызовов и угроз.

Третий этап (2026 год) предусматривает обобщение результатов реализации стратегии и выработку предложения, направленных на разработку новых документов по стратегическому планированию в этой сфере, а также принятие организационных мер на межведомственном уровне.

В документе отмечается, что реализация стратегии предоставит возможность сформировать эффективную систему правовых, организационных и идеологических механизмом противодействия экстремизму и терроризму, а также культуры толерантности в обществе, воспрепятствовать распространению идей экстремизма и терроризма в различных слоях общества и другое.