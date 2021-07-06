В Международном аэропорту Ташкента сотрудники таможенной службы задержали гражданина, который пытался незаконно вывезти из Узбекистана пресмыкающихся животных редких видов, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

По данным ГТК, при прохождении паспортного контроля через «зелёный коридор» один из пассажиров рейса Ташкент-Москва своей нервозностью привлёк внимание сотрудников таможенной службы, в результате чего его багаж был досмотрен.





Мужчина пытался провезти в сигаретных пачках 35 рептилий — такырных круглоголовок, гекконов, ящериц и другие редкие виды животных, о которых не было упомянуто в устной беседе с таможенниками и не указано в таможенной декларации. Среди багажа также были найдены 14 заспиртованных животных, 16 хвостов ящерицы, один хвост ондатры, а также два мертвых полосатых полоза, говорится в сообщении комитета.

Отмечается, что данные виды рептилий в основном обитают в Ферганской долине, а у пассажира не было соответствующих разрешительных документов на их перевозку. В настоящее время животные переданы в Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды. Проверки по данному факту продолжаются.