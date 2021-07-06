В этом году будет завершено строительство десятиэтажного здания Darkhan Avenue.


Площадь квартир составит:

  • двухкомнатные — от 54 до 80 кв. м;
  • трехкомнатные — от 91 до 108 кв. м;
  • четырехкомнатные — от 155 до 165 кв. м.


Преимущества квартир Darkhan Avenue:

  • возможность приобрести в рассрочку — 12 месяцев;
  • полный ремонт;
  • высота потолков — 3,3 м;
  • кирпичные стены домов;
  • здание вдоль речки;
  • охраняемая зона 24/7.


Телефон: (+998) 71−200−06−08.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, Малая кольцевая дорога.
Ориентир: Central park.

Сайт: darkhan-avenue.uz
Facebook: fb.com/darkhanavenue.uz
Instagram: @darkhan.avenue

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