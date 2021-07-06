В этом году будет завершено строительство десятиэтажного здания Darkhan Avenue.
Площадь квартир составит:
- двухкомнатные — от 54 до 80 кв. м;
- трехкомнатные — от 91 до 108 кв. м;
- четырехкомнатные — от 155 до 165 кв. м.
Преимущества квартир Darkhan Avenue:
- возможность приобрести в рассрочку — 12 месяцев;
- полный ремонт;
- высота потолков — 3,3 м;
- кирпичные стены домов;
- здание вдоль речки;
- охраняемая зона 24/7.
Телефон: (+998) 71−200−06−08.
Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, Малая кольцевая дорога.
Ориентир: Central park.
Сайт: darkhan-avenue.uz
Facebook: fb.com/darkhanavenue.uz
Instagram: @darkhan.avenue
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