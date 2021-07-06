В документальном фильме «Штрихи к портрету. Лидер» первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о формировании границы с Узбекистаном. Видео было опубликовано 1 июля на YouTube-канале Хабар NEWS.

Фото: Хабар NEWS

«С Узбекистаном там вообще границы вот так вот шли, — пояснил Нурсултан Назарбаев, показывая пальцем волнистую линию. — В некоторых местах граница проходила прямо по дому, когда спальня в узбекской стороне, а кухня — в казахской стороне. Или вот полностью посёлок, где живут казахи, находится в Узбекистане, но они хотят быть в Узбекистане. Или там узбеки. Но больше было случаев, когда казахи хотели в Казахстане быть».

По его словам, он предлагал первому президенту Узбекистана Исламу Каримову обменяться территориями.

«Я говорю, давай вот так вот вокруг расчертим, — очертив пальцем дугу, сказал первый президент Казахстана, — и тебе столько же территории в другом месте отдадим. Не ущемим, ты можешь говорить, что вы ничего не проиграли. Вот таким образом и там решали такие вопросы», — рассказал он.

Фото: Хабар NEWS.

Нурсултан Назарбаев также отметил детали переговоров по Шардаринскому водохранилищу, которое было построено в 1996 году.

«Когда Советский союз развалился, если на карту посмотреть, то в южном Казахстане Мактаральский район очень чётко вклинивается в территорию Узбекистана. Есть наше Шардаринское водохранилище, но сооружение водохранилища, сама дамба была узбекская. Я говорю, как это так. Давай решим вопрос. Это будет камнем раздора. Водохранилище у нас, все рычаги воды у тебя. Договорились. Ладно, мы вот это пространство от дамбы дадим. В Кызылординской области мы дали соответствующую территорию. И это шло очень сложно», — заявил он.

По его словам, с Исламом Каримовым было сложно договориться.

«Неудобно говорить, его уже нет на этом свете, мой старый друг Ислам Каримов, вот у него свой взгляд был всегда. Очень трудно было с ним договариваться. На всё он высказывал своё мнение. Но, бывало так, что однажды звонит и говорит: „Я хочу приехать“. Я говорю: „Слушай, тему надо подготовить, о чём будем говорить, надо подготовиться“. „Никаких тем, я просто должен с тобой встретиться и всё“. Я его встречал. Вообще-то он в душе очень мягкий и хороший человек, но такой характер. Он приезжал, мы сидели вечер, говорили день, обсуждали вопросы. Очень интересные моменты тогда были», — вспомнил первый президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну почти 30 лет, 19 марта 2019 года объявил о сложении полномочий. Новым президентом республики стал Касым-Жомарт Токаев. В этом 6 июля Назарбаеву исполнился 81 год.