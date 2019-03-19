Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта в эфире республиканских телеканалов обратился к народу и объявил о сложении полномочий президента, сообщило агентство Казинформ.

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Указ о прекращении с 20 марта президентских полномочий Нурсултан Назарбаев подписал в прямом эфире.

Временно исполнять обязанности президента страны будет председатель Сената 65-летний Касым-Жомарт Токаев, также работавший ранее премьер-министром и министром иностранных дел.

Фото: nur.kz.

«Я верю, что Токаев — именно тот человек, кому мы можем доверить управление сегодня Казахстаном», — отметил Нурсултан Назарбаев в обращении.

Сам Назарбаев остается председателем Совета безопасности Казахстана и председателем партии «Нур Отан».

Нурсултан Назарбаев, которому в этом году исполнится 79 лет, — первый и единственный президент Казахстана. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, несколько раз побеждал на выборах главы государства, последний раз — в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов избирателей. Нынешний срок его президентских полномочий истекает в апреле 2020 года.

В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз.

Видео