Агентство по управлению государственными активами выставило на продажу контрольный пакет АО «Тошкент ёг-мой комбинат» (Ташкентский масложировой комбинат), сообщила пресс-служба АУГА.

Речь идёт о государственной доле в 55,96% или 4 млн 436 тысяч 581 простой акции. Стартовая стоимость одной акции составляет 24,2 тысяч сумов сумов, а всего пакета акцией — 107,47 млрд сумов.

«Тошкент ёг-мой комбинат» образовалось в 1994 году в результате разгосударствления Ташкентского масложирового комбината, созданного в 1966 году.

Предприятие производит растительное и топлёное масло, маргарин, майонез и другую продукцию под брендами «Моя мечта», «Душка», «Поляна», «Кудесница», «Дворянское», «Майона» и другие.

Из финансовой отчетности компании следует, что 2020 год компания завершила чистыми убытками в размере 4,2 млрд сумов, хотя годом ранее получала прибыль в 2,3 млрд сумов, а в 2018 году — 3 млрд сумов. В I квартале 2021 года убытки составили уже 1,8 млрд сумов.





Согласно Единому государственному регистру предприятий и организаций, среди акционеров также имеются несколько частных компаний. Например, британская Globotech Solutions (10,32%) и британская Northlux Management, которая в 2017 году довела свою долю с 12,79% до 29,6%.