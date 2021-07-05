В течение большей части недели по Узбекистану продолжится вынос сухого и горячего воздуха с районов Ирана, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Температура воздуха составит ночью +25…+27 градусов, в дневные часы — +41…+43, по северу, югу и пустынной зоне — до +44…+46, что превышает среднемноголетние значения на 5−8 градусов.

С пятницы на территорию страны начнет распространяться свежий и относительно прохладный воздух с районов Поволжья, и жара начнет постепенно спадать. В пятницу дневная температура понизится до +37…+40 градусов и лишь по южным районам составит +42…+44.

По территории Каракалпакстана понижение температуры начнется уже с четверга, и в пятницу температура воздуха составит +32…+37 градусов.

В выходные дни понижение температуры продолжится по всей территории Узбекистана.

В начале и в конце недели в отдельных предгорных и горных районах Узбекистана не исключено выпадение локальных дождей с грозами, а к вечеру вторника выпадение небольшого дождя вероятно и по равнинной территории Ташкентской области.

В течение недели местами по Узбекистану ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что на фоне ожидающихся пиковых температур Администрация президента направила поручение правительству принять меры по охране здоровья людей и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Население призывают быть внимательным к своему здоровью, защищать себя от чрезмерной жары, употреблять больше жидкости, не находиться без необходимости на улице. Поставлена задача обеспечить бесперебойность работы энергосетей и поставок газа.