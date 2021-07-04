6−8 июля по Узбекистану ожидается нарастание жары, вызванное усилением выноса знойного воздуха с районов Ирана. По данным Узгидромета, температура воздуха в эти дни будет на 5−8 градусов Цельсия выше климатической нормы. В дневные часы воздух прогреется до 41−43 градусов, а по северу, югу и пустынной зоне страны — до 44−46 градусов.
По данным источника «Газеты.uz», Администрация президента 3 июля направила поручения правительству и администрациям регионов о принятии срочных мер по охране здоровья людей и предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с резким повышением температуры воздуха.
Властям Каракалпакстана, областей и Ташкента поручено наладить в ответственных организациях и службах дежурство и привести в готовность необходимые силы и средства , а также специальную технику.
В людных местах (рынки, зоны отдыха и развлечений) должны быть организованы временные медицинские пункты для оказания первой помощи. В лечебно-профилактических учреждениях будут сформированы резервы койко-мест и лекарств с учётом численности жителей, имеющих хронические заболевания.
Население призывают быть внимательным к своему здоровью, защищать себя от чрезмерной жары, употреблять больше жидкости, не находиться без необходимости на улице, особенно гражданам с хроническими заболеваниями, детям, беременным женщинам и пожилым людям.
Во избежание пищевых отравлений должен быть усилен контроль за процессами приготовления, хранения и перевозки продуктов питания в пунктах общественного питания, на рынках и в магазинах.
Перед руководством энергетического сектора поставлена задача обеспечить бесперебойность работы энергосетей и поставок газа.
В секторе сельского хозяйства должны быть приняты меры по сохранению посевов и урожая и созданию условий для отдыха работников в жаркое время суток.
МЧС поручено усилить контроль за безопасностью граждан на реках, озёрах и в местах отдыха.
Кроме того, поручено разработать меры по предупреждению возможных последствий сильных осадков, которые могут вызвать сели и наводнения.
Александр Мурин
Деревья все повырубали, все бетоном залили, реки осушили, а теперь готовятся! Браво…
Листик ***
Перестаньте сносить зелёные деревья, посройте фонтаны или на остановках хотя водяные зоны. Каждое лето одно и тоже, умереть можно. И не понадобится мед пункты ставить, толку от них. Дышать не чем от сухости, спрятся под дерево некуда
Eugenie Muminova
Любимые вы наши власти, экологи вас об этом предупреждали еще лет 10 назад, как минимум! Но вы плевать хотели и делали все, как привыкли (business as usual). Теперь у нас в городах нет деревьев, нет доступных бассейнов, нет тенистых и комфортных общественных пространств — нет ничего для комфорта в летнее время, что не стоило бы весомых денег! У людей нет денег на кондиционеры, а у кого есть — свет отключается, инфраструктура не тянет. Штош, за вас-то я не переживаю, у вас есть виллы, яхты и, может быть, целые подземные города (кто вас знает), а вот у нас не осталось даже того, что было раньше — больших старых деревьев, которые дарили нам общественное благо в виде тени. Спасибо, благодетели!
Flyer
надо было еще весной проводить ревизию арыков и оросительных каналов.
воды в арыках на донышке. даже захочешь изгородь полить — приходится по 30-40 секунд ждать пока ведро наполнится. а делать запруду совесть не позволяет — это один единственный арык на 3 махалли.
---
есть вообще какие-то нормы на расход воды в арыках? количество арыков на количество жителей?))
вот все говорят — сажайте деревья, изгороди. мне не жалко потратить пару миллионов сум на саженцы. вот только если я буду поливать их водопроводной водой — меня же в ответ будут грязью поливать? воды в арыках не хватает, если я сделаю себе отвод — наверняка прибежит водоканал и устроит истерику.
Владимир Владимирович
За 30 лет 3/4 насаждений срубили, а теперь предупреждают. Свет не выключайте и всё. Больше от вас ничего не надо!!!