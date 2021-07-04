6−8 июля по Узбекистану ожидается нарастание жары, вызванное усилением выноса знойного воздуха с районов Ирана. По данным Узгидромета, температура воздуха в эти дни будет на 5−8 градусов Цельсия выше климатической нормы. В дневные часы воздух прогреется до 41−43 градусов, а по северу, югу и пустынной зоне страны — до 44−46 градусов.

По данным источника «Газеты.uz», Администрация президента 3 июля направила поручения правительству и администрациям регионов о принятии срочных мер по охране здоровья людей и предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с резким повышением температуры воздуха.

Властям Каракалпакстана, областей и Ташкента поручено наладить в ответственных организациях и службах дежурство и привести в готовность необходимые силы и средства , а также специальную технику.

В людных местах (рынки, зоны отдыха и развлечений) должны быть организованы временные медицинские пункты для оказания первой помощи. В лечебно-профилактических учреждениях будут сформированы резервы койко-мест и лекарств с учётом численности жителей, имеющих хронические заболевания.

Население призывают быть внимательным к своему здоровью, защищать себя от чрезмерной жары, употреблять больше жидкости, не находиться без необходимости на улице, особенно гражданам с хроническими заболеваниями, детям, беременным женщинам и пожилым людям.

Во избежание пищевых отравлений должен быть усилен контроль за процессами приготовления, хранения и перевозки продуктов питания в пунктах общественного питания, на рынках и в магазинах.

Перед руководством энергетического сектора поставлена задача обеспечить бесперебойность работы энергосетей и поставок газа.

В секторе сельского хозяйства должны быть приняты меры по сохранению посевов и урожая и созданию условий для отдыха работников в жаркое время суток.

МЧС поручено усилить контроль за безопасностью граждан на реках, озёрах и в местах отдыха.

Кроме того, поручено разработать меры по предупреждению возможных последствий сильных осадков, которые могут вызвать сели и наводнения.