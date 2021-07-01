Сегодня, 1 июля, примерно в 12:50 часов на установке №2 по выделению пропан-бутановой смеси на головном сооружении Шуртан, принадлежащем Шуртанскому нефтегазодобывающему управлению в Кашкадарье, произошло возгорание, сообщила пресс-служба «Узбекнефтегаза».

По данным МЧС, в тушении пожара приняли участие 10 пожарно-спасательных расчетов. Пожар был полностью потушен, однако жертв в результате инцидента избежать не удалось.

Погиб один сотрудник предприятия. Еще двое рабочих получили легкие травмы, им оказали помощь и отправили домой.

Создана рабочая группа во главе с председателем правления «Узбекнефтегаза». Причина пожара и материальный ущерб выясняются.