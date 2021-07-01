В ходе оперативного мероприятия, проведенного Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и Мирабадским районным отделением Службы государственной безопасности в Ташкенте была задержана гражданка Д. А., ранее судимая за мошенничество.

По данным пресс-службы департамента, женщина, представившись сотрудницей Министерства высшего и среднего специального образования, предложила абитуриенту Р. помощь в поступлении в международный вуз в Кыргызстане с тем, чтобы в дальнейшем перевести его в Ташкентский педиатрический медицинский институт через неких высокопоставленных знакомых. За свои «услуги» она потребовала за 10 тысяч долларов.

Как оказалось, Д. А. уже успела получить 8000 долларов. Она была задержана в момент получения оставшихся 2000 долларов.

Заведено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество), 28 и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана.