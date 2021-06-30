В Папском районе Наманганской области 26 июня около в 8:30 утра 75-летний гражданин, находясь за рулем автомобиля Nexia, совершил наезд на 38-летнего жителя Папского района, пересекавшего проезжую часть.

По данным пресс-службы УВД Наманганской области, пешеход от полученных травм скончался в больнице.

По данному факту Следственным отделением при ОВД Папского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).