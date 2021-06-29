Управление безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента проводит тестирование патрульного электромобиля, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе столичного УБДД.

Марка кроссовера — ORA iQ. Он выпускается китайским производителем Great Wall Motors с 2018 года.





«Целью эксперимента является выявить превосходство или недостатки данного транспортного средства по сравнению с используемыми автомобилями в органах внутренних дел», — отметили в пресс-службе.

Запас хода электромобиля на полной зарядке составляет в среднем 320−350 км, время зарядки 6−7 часов.



