Управление безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента проводит тестирование патрульного электромобиля, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе столичного УБДД.
Марка кроссовера — ORA iQ. Он выпускается китайским производителем Great Wall Motors с 2018 года.
«Целью эксперимента является выявить превосходство или недостатки данного транспортного средства по сравнению с используемыми автомобилями в органах внутренних дел», — отметили в пресс-службе.
Запас хода электромобиля на полной зарядке составляет в среднем 320−350 км, время зарядки 6−7 часов.