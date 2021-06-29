Alfraganus — это новый для Ташкента формат коммерческого пространства под открытым небом. Масштабная торговая площадь со множеством предложений и развлечений для потребителя привлечет по меньшей мере 840 тысяч посетителей в месяц, которые захотят приобрести ваши товары или услуги.

Площади коммерческих точек торгового квартала варьируются от 32 до 3244 кв. м и отличаются друг от друга фасадным оформлением и техническими характеристиками. Помещения, предусмотренные под открытие общепита, предполагают наличие газа, водоснабжения, вытяжного оборудования и индивидуального санузла.





Инвесторам, раздумывающим о приобретении коммерческой недвижимости, стоит обратить внимание на то, что высота потолков в торговом квартале Alfraganus составляет 6 м. Такое значение поможет предпринимателю реализовать второй этаж, увеличить полезную площадь и снизить стоимость квадратного метра почти в два раза.

Еще одним преимуществом является наличие гарантированных арендаторов для тех инвесторов, которые занимаются арендным бизнесом. Их поиском займется специальное подразделение Alfraganus Academy.

Первая фаза продаж, включающая в себя 262 помещения, будет сдана уже в марте 2022 года.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Подробнее по номеру: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Сайт: alfraganus.com

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Instagram: @alfraganus.uz

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