С 28 июня на территорию Узбекистана начнёт поступать жаркий и сухой воздух с районов Поволжья, сообщает Узгидромет.

В течение всей недели по стране ожидается преобладание малооблачной погоды со стабильным температурным фоном.

Температура воздуха ночью будет в пределах ночью +22…+25 градусов, днём — +38…+41 градус, по северу, югу и пустынной зоне местами до +43 градусов.

Такая температура на 2−4 градуса превышает среднемноголетние значения для конца июня-начала июля. Однако для среднеазиатского климата, особенно в последние годы, это не аномальное явление, отмечают синоптики.