В Карши открылся новый магазин по продаже бытовой техники в рассрочку. Этот магазин — один из филиалов сети Ishonch. Ранее сеть расширяла свою деятельность на территории Ферганской долины. В этом году открылись филиалы в Ташкентской, Кашкадарьинской, Сырдарьинской и Хорезмской областях.





Торжественная церемония открытия филиала состоялась 28 июня. На церемонии присутствовали все желающие. Посетители могли принять участие в насыщенной программе из танцев и конкурсов и получить призы.





В сети магазинов Ishonch можно приобрести множество разных товаров: бытовую технику, мебель, товары для детей, спорттовары, сантехнику и стройматериалы.





Работники бюджетных организаций могут приобрести товары в рассрочку по паспорту, без дополнительных документов за 15 минут.





В сети магазинов Ishonch обслуживание клиентов стоит на первом месте. Сотрудники с радостью встречают любого клиента и с большим уважением отвечают на все вопросы. Они внимательно выслушивают жалобы, не оставляя без внимания и онлайн-клиентов.





В сети действует бесплатная доставка, установка и сервисное обслуживание. Продавцы-консультанты и другие сотрудники постоянно обучаются для улучшения обслуживания клиентов.





Работа в сети магазинов Ishonch — это ежедневный карьерный рост и решение проблемы с безработицей, так как один филиал имеет 50−60 сотрудников. Во всех магазинах сети часто проходят акции и предоставляются скидки для новых и постоянных клиентов.

Все желающие устроиться на работу и принять участие в открытии могут посетить торжественную церемонию открытия филиала в Шахрисабзе 30 июня.

Подробную информацию можно узнать по телефону: (+998) 73−515−22−22.

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