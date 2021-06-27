Два сотрудника канализационной насосной станции №1 отделения «Хоразм сув таъминоти» скончались от отравления в Ургенчском районе Хорезмской области 26 июня, сообщила пресс-служба предприятия.

В тот день примерно в 19:56 работники спустились в колодец для очистки насоса КНС на территории махалли «Олтин кул».

«Из-за нарушения правил технической безопасности и индивидуальной защиты они предварительно отравились токсическим газом (сероводородом). В результате 2 гражданина скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.