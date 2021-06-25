Торгово-досуговый центр Seoul Mun — это яркий и отличительный пример коммерческого пространства в центре столицы. Проект, расположенный вдоль двух побережий канала Бурджар, имеет все необходимые составляющие для того, чтобы отличиться среди конкурентов.





270 коммерческих помещений площадью от 13 до 1000 кв.м, помимо исключительной локации, обладают массой других преимуществ. Так, высота потолков торговых точек составляет 6 м. Это поможет реализовать два уровня, за счет чего стоимость квадратного метра снизится практически вдвое. Яркий пример преобразования одноэтажного помещения в двухуровневое кафе представлен в офисе продаж Dream City Development.

Помимо этого, каждое помещение Seoul Mun имеет индивидуальные технические характеристики: водоснабжение, газ, санузлы и вытяжные конструкции. Такие параметры помогут открыть на территории торгово-досугового центра практически любой вид бизнеса: ресторан, магазин, шоурум, тренажерный зал, супермаркет, детскую площадку, спа-центр и многое другое.





И все же, главным преимуществом проекта, которое делает его настолько привлекательным для инвестиций, остается великолепная локация. Концепт проекта привлечет большое количество посетителей, которые придут в Seoul Mun за особой, волшебной атмосферой, а заодно и станут вашими будущими клиентами.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади «Дружбы народов» в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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