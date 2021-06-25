В пятницу, 25 июня, примерно в 14:20 в ресторане Peggy’s Bar&Grill, расположенном на улице Султанали Машхади в Яшнабадском районе Ташкента, вспыхнул пожар, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Четыре пожарно-спасательных экипажа прибыли на место происшествия в 14:27. Пожар был локализован в 14:48 и полностью потушен в 15:03.

В результате возгорания пострадали внутренняя часть и крыша заведения площадью 120 кв.м., а также 30 кв. м. крыши соседнего дома. Усилиями спасателей удалось сохранить 90 кв. м. площади.

Причина воспламенения и размер ущерба уточняются. Жертв и пострадавших нет, говорится в заявлении МЧС.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.