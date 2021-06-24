Wyndham Hotels & Resorts — одна из крупнейших в мире компаний по франчайзингу отелей. Она насчитывает более девяти тысяч отелей в 80 странах мира и продолжает расширять свое присутствие в Узбекистане, открывая отель Ramada Encore Bukhara by Wyndham.

В Ташкенте состоялась церемония подписания соглашения об открытии гостиницы международной сети отелей Wyndham Hotels & Resorts в Бухаре. На пресс-конференции, посвященной этому событию, выступили заместитель министра туризма и спорта Узбекистана Абдулазиз Аккулов, хоким Бухарской области Ботир Зарипов, председатель Ассоциации отельеров Узбекистана Фарангиз Абдуллаева, а также директор по развитию бизнеса в России и странах СНГ Wyndham Hotels & Resorts Сергей Егоров.

Ramada Encore Bukhara

Ожидается открытие гостиницы Ramada Encore Bukhara by Wyndham в непосредственной близости от исторических достопримечательностей и в 15 минутах езды от международного аэропорта «Бухара».

В основу образа данного бренда заложено обещание быть «освежающе особенным», что подчеркивается его основными атрибутами. Бренд в свою очередь подарит гостям яркие впечатления благодаря свежей и неординарной концепции, комфортной атмосфере и дизайну в стиле хай-тек.

Номерной фонд отеля будет состоять из 112 комфортабельных номеров. К услугам гостей будут доступны Sky Lounge на верхнем этаже и ресторан. В его меню будут представлены национальные и европейские блюда.

В СПА-комплексе отеля будет расположен тренажерный зал с современным оборудованием, крытый бассейн, сауна и комнаты для массажа.

Конференц-зал Ramada Encore Bukhara by Wyndham станет удобным местом для проведения мини-конференций, тренингов, семинаров и других мероприятий.

Инвестором данного проекта выступает International Hotel Services. Дизайн-проект, привлечение бренда и управление отеля осуществляется компанией Leo Hospitality Solutions.

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