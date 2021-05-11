Восьмое заседание узбекско-французской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоялось 10 мая в Ташкенте под председательством заместителя премьер-министра — министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и министра по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности Франции Франка Риестера.

Как сообщила пресс-служба МИВТ, в заседании приняли участие более 50 представителей ведомств, крупных французских компаний и банков, а также руководители профильных министерств, ведомств, отраслевых объединений и коммерческих банков с узбекской стороны.

Повестка мероприятия охватила широкий спектр вопросов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, туризма, транспорта и других направлениях.

Ключевой темой заседания стали меры по расширению инвестиционного сотрудничества. На сегодняшний день в Узбекистане работают 44 предприятия с участием французского капитала, их направления деятельности — строительство, туризм, сельское хозяйство и оказание услуг.

На заседании были отмечены результаты в реализации совместных проектов с такими крупными французскими компаниями, как Airbus, Total Eren, Eiffage, Thales, Vinci, Rungis, Orano, Suez, Leroy Merlin, Sanofi, Fives, а также банками Natixis, Credit Agricole и Bpifrance.

Потенциал для углубления инвестиционного сотрудничества, по мнению сторон, имеется в сферах альтернативной энергетики, геологоразведки, развития инфраструктуры, сельского хозяйства, транспорта и логистики, туризма и банковско-финансового сектора. В отдельном порядке были обсуждены возможности для привлечения французских компаний к участию в программе приватизации государственных активов в Узбекистане.

В ходе заседания была достигнута договоренность, что стороны продолжат работу по увеличению товарооборота, устраняя барьеры во взаимной торговле, а также налаживанию прямых связей между производителями двух стран. Намечены шаги по привлечению прямых французских инвестиций и технологий в отрасли экономики Узбекистана.

По итогам заседания подписана «дорожная карта» по двустороннему экономическому сотрудничеству на 2021−2030 годы между МИВТ и Министерством внешней торговли и экономической привлекательности Франции.

Подписан также протокол о финансировании проекта по созданию международного всесезонного курорта «Бельдерсай-Чимган-Нанай». Напомним, концепция и экономическая модель курорта были разработаны консорциумом французских компаний Orex Loisirs, Compagnie des Alpes, Geode, Egis, Epode и Patriarch. Общая стоимость проекта составляет 480 млн долларов. В рамках проекта планируется развивать туристическую инфраструктуру, включая строительство подвесных мостов и лыжных трасс. В дальнейшем на территории туристической зоны будут организованы дополнительные виды услуг на основе развития козоводства, верблюдоводства и пчеловодства.

Кроме того, подписан протокол о финансировании проекта по модернизации и управлению системой водоснабжения Ташкента, реализуемого компанией Suez. Как сообщалось ранее, общая стоимость этого проекта составляет 185,4 млн евро, которые будут направлены на модернизацию городских сетей водоснабжения и канализации, а также улучшение управления в соответствии с международными стандартами.

Подписано финансовое соглашение по строительству компанией Total Eren фотоэлектростанции в Самаркандской области мощностью 100 МВт. Пакет финансирования Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и подразделения Французского агентства развития Proparco включает кредиты на общую сумму 87,4 млн евро.

С Французским агентством развития подписано соглашение о сотрудничестве на 2021−2025 годы. Как уже сообщалось, агентство намерено привлечь за этот период 1 млрд евро на реализацию проектов в Узбекистане в сфере водоснабжения и санитарии, энергетики, сельского хозяйства и защиты окружающей среды.