Совет Европейского Союза назначил посла Тери Хакала на должность специального представителя Европейского союза (СПЕС) в Центральной Азии начиная с 1 июля, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Делегации ЕС в Узбекистане.

Тери Хакала — финский кадровый дипломат с большим опытом работы в странах Восточного соседства ЕС и Центральной Азии, в том числе в контексте ОБСЕ, говорится в сообщении. Она работала на различных дипломатических должностях за рубежом, включая уровень посла, в том числе в России, Южной и Юго-Восточной Азии и Женеве. Совсем недавно она была послом по гибридным вопросам, технологиям и безопасности в Министерстве иностранных дел Финляндии.

«В Центральной Азии ЕС — желанный и придающий баланс партнер, который помогает справляться с проблемами региона. У ЕС есть много инструментов, которые можно использовать для восстановления после глобальной пандемии. Мандат СПЕС для Центральной Азии подчеркивает необходимость укрепления регионального сотрудничества и стабильности в сотрудничестве со странами региона и другими международными участниками. В ближайшие годы это будет даже важнее, чем раньше», — отметила Тери Хакала.

В течение последних шести лет миссию спецпредставителя ЕС в Центральной Азии выполнял Питер Буриан. В мае он совершил прощальное турне по региону и поговорил с журналистами в Узбекистане.

СПЕС работают под руководством Верховного представителя по внешней политике и политике безопасности Хосепа Боррелла и поддерживают его работу по реализации Общей внешней политики и политики безопасности ЕС (ОВПБ).

В обязанностях СПЕС для Центральной Азии основное внимание уделяется сотрудничеству ЕС со странами региона в следующих секторах: безопасность, верховенство закона, окружающая среда, водные ресурсы, изменение климата, образование и права человека с упором на положение женщин. В соответствии со Стратегией Европейского Союза для Центральной Азии также важно способствовать развитию деловой среды и стимулировать инвестиции. Важность стратегии для Центральной Азии возрастает также из-за соседнего Афганистана, отмечается в сообщении.