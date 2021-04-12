Ректор Университета мировой экономики и дипломатии Комилжон Каримов в интервью «Газете.uz» поделился своими мыслями о важности равных условий для конкуренции в сфере образования, научном потенциале государственных вузов, причинах повышения стоимости контрактов и о том, почему частные вузы не должны приоритизировать получение прибыли.

О главной роли вузов

Я не думаю, что есть одна такая задача, которая стоит перед вузом. Вуз имеет целый комплекс задач. И это не просто давать студентам знания и навыки. Нет. Вуз — это общественная единица, которая способствует формированию человека как личности.

В этом я часто сравниваю вузы с теми же средствами массовых информаций. Потому что задача СМИ — это формировать общественное мнение. А вузы формируют общественное сознание, общественную культуру.

О роли государства в образовании

В международной практике в той или иной степени государство участвует в управлении высшим образованием. В более индустриально развитых странах роль государства опосредованна. Государство не указывает, что учить или как учить, сколько часов выделить на предмет или сколько тратить. Государство может участвовать в управлении высшим образованием через наблюдательные или попечительские советы, разные схемы финансирования или какие-то регулятивные функции.

Без участия государства и его финансовой поддержки вузы не смогут полноценно и эффективно функционировать.

Например, в Великобритании государство опосредованно участвует в финансировании вуза. Оно не даёт деньги в бюджет вуза напрямую. Есть так называемые финансовые советы, funding council, через которые финансируются студенты. Те же образовательные гранты дают не банки, а финансовые советы.

Другой пример — государство выделяет большие ресурсы на научное исследование в вузах через различные фонды и финансовые структуры.

О конкуренции между государственными и частными вузами

Если в высшем образовании будет развиваться конкуренция, естественно, это должно привести к улучшению качества, а также к возможному снижению цены услуг. Потому что будет больше предложений и больше выбора.

В 2016 году в Узбекистане было 75 вузов по всей стране, сегодня их количество увеличилось до 131. Из всего 131 вуза почти четверть — это вузы с международным участием.

Охват высшим образованием тоже увеличился более чем в 2 раза. В 2016 году он составлял около 9%, сегодня этот показатель приблизился к 25%. Стоит цель довести этот охват до 50% к 2030 году.

Я только приветствую наличие конкуренции между различными формами собственности в высшим образовании. Это даст в том числе и вариативность.

Но для конкуренции нужны равные исходные позиции, тогда это будет честная конкуренция. Если вы поставлены в определенные рамки, а ваш конкурент этих рамок не имеет, естественно, о справедливой конкуренции речи быть не может. Это закон экономики. У частных и государственных вузов совершенно разные правовые, административные или финансовые условия.





Мы можем говорить о равной конкуренции с международными вузами или же мы можем сравнивать себя с вузами за пределами Узбекистана, в том случае, когда будем в определенных равных условиях с ними. Те шаги, которые сегодня предпринимаются для предоставления вузам автономии, очень важны для этого.

Если исходные условия разные, то требовать, чтобы итоговый результат был одинаковым, тоже нерационально и неправильно. Можно требовать и ставить задачи, но фактически этих результатов будет сложно достичь.

Другой вопрос, готовы ли сами вузы к этой автономии? Это должен быть поэтапный процесс. С 2022 года порядка 30 вузов республики будут переходить к управленческой, финансовой и академической автономии. Надеюсь, что в их числе будет УМЭД. Я считаю, что УМЭД к этому готов с точки зрения и потенциала учителей, и финансовой подпитки.

О том, почему частные вузы не должны ставить цель получения прибыли

По всему миру только около трети (33%) студентов учатся в частном высшем образовании. Около 70% учатся в вузах с государственным участием. Большая часть частных вузов, как это ни странно, находится в развивающихся странах. В этом плане Латинская Америка на первом месте, почти 45% вузов в регионе частные.

В Бразилии 72% студентов учатся в частных вузах. В Японии — почти 79%, в Южной Корее и Филиппинах также наибольшее количество студентов учатся в вузах с частной формой собственности. Но эти вузы не принадлежат каким-то частным лицам. В большей степени их создают крупные компании, это своего рода корпоративные вузы.

Даже если вуз частный, это не означает, что его цель — получение прибыли. Среди частных вузов очень большое количество тех, которые выполняют благотворительную функцию, или функцию содействия развитию общества. По сути это общественные организации, и они зарегистрированы в качестве «not for profit». Люди, которые управляют этим вузом, тоже не могут получить доход от этой деятельности. Вся прибыль, которая генерируется, направляется на сам вуз.

Вузы как средство получения прибыли — это не самая лучшая идея в международной практике, в том числе и в Узбекистане. Деньги, которые вкладываются в образование, они имеют тенденцию окупаться в долгосрочной перспективе. Вы получите доход после 5−10 лет функционирования вашего бизнеса. Это не та отрасль, которая может генерировать существенный доход сразу.

Если задачей является получение прибыли, это очень сильно может сказаться на качестве. Изначально для создателей такого вуза в приоритете будет количество, а не качество. Работает та же экономика масштабов: принять побольше студентов, быстрее их выпустить и быстрее получить прибыль.

Очень много других сфер, где ваши инвестиции дадут вам доход намного быстрее.

В эту сферу должны идти люди, которые имеют цель способствовать развитию общества. Филантропы, которые имеют возможность вкладывать в развитие образования, в том числе высшего образования.

О научном потенциале государственных вузов

Вузы с международным участием или же частные вузы могут привлечь студентов больше внешним эффектом, условиями или материально-технической базой. Это тоже немаловажный вопрос.

Но у этих вузов возможность инвестирования в научную базу довольно-таки лимитирована по той простой причине, что это не даст быстрой отдачи. Одно дело просто организовать учебный процесс, но вуз — это ещё и научная работа и научная деятельность.

Возьмите любой престижный вуз, будь это Оксфорд или Кембридж, в первую очередь, они славятся своими научным достижениями, научной базой. А научная деятельность — это та сфера, которая требует очень серьезных инвестиций, и не факт, что они вернутся к вам в каком-то обозримом будущем.

Поэтому с этой точки зрения в вузах с государственным участием научный потенциал и научная база уже сформированы и существуют. И любому новому вузу с частным участием именно по этому вопросу с государственными вузами конкурировать будет сложно. Но этот потенциал должен транслироваться на новые учебные методики, на совершенствование материально-технической базы.

О повышении сумм контрактов и способах их оплаты

Сейчас идет поэтапный переход вузов на финансовую автономию. При финансовой автономии университет покрывает все расходы за счет своих средств. Какие-то внешние вливания со стороны первого учредителя, государства, будут довольно ограниченными. Конечно, даже если университеты перейдут на финансовую независимость, все равно будет определенный государственный заказ, который будет покрываться за счет государственного бюджета.

Но в большей степени университеты должны сами обеспечивать финансовую подпитку. В первую очередь, это средства, которые мы получаем от контрактов студентов.

Есть понятие «экономика масштабов». То есть, чем больше студентов учатся в вузе, тем ниже будет расход на одного студента или же себестоимость образовательных услуг. Но если студентов меньше, то себестоимость увеличивается.

В этом плане УМЭД — это маленький вуз, даже по сравнению с другими вузами в Узбекистане, на сегодня у нас с учетом количества магистрантов даже 1500 студентов нет. Соответственно, стоимость образовательных услуг довольно-таки высокая. Поэтому решение по повышению контрактов было логичным и правильным. Иначе университет просто на плаву не мог бы остаться.





Есть несколько способов, которые могут облегчить оплату контракта студентам. Возможностей много, и нельзя этот вопрос оставлять только на самого студента.

Один из способов — это образовательные кредиты. Очень мало в мире государств, где студенты или их родители сами из своего кармана оплачивают стоимость образовательных услуг. В Узбекистане эта практика есть, но масштабы возможности получения этих кредитов довольно-таки ограничены.

Сам университет тоже может непосредственно помогать студентам. В УМЭД мы ввели стипендию университета, которая на конкурсной основе выдается студентам с высокой академической успеваемостью. Это в какой-то степени покрывает стоимость контракта.

Третья форма — это привлечение каких-то организаций. Те же работодатели могут отобрать лучших студентов и покрыть всю или какую-то часть стоимости контракта, но при условии последующей отработки. Мы тоже активно работаем над этим.

О том, кто должен становиться ректором вуза

Особенность учебных заведений в том, что здесь просто менеджером быть недостаточно. Это должен быть человек, компетентный в тех вопросах, которые ему приходится решать. Это же не просто бизнес, которым нужно управлять.

В данном случае это должен быть человек, который признан академическим сообществом. В том числе он должен иметь компетенцию по специфике вуза. Я рад, что руковожу именно Университетом мировой экономики и дипломатии, потому что это моя собственная специализация. Я не могу сказать, что я большой специалист в этой сфере, но, по крайней мере, у меня есть компетенция в этих вопросах. Это чрезвычайно важно. Это также дает компетенцию в организации учебного процесса.

Но и в целом, и как менеджеры это должны быть эффективные люди. Ректор также должен понимать тонкости менеджмента и управления. Если человек сочетает все эти качества, я думаю, у него больше шансов стать успешным руководителем.

В продолжение интервью «Газете.uz» Комилжон Каримов расскажет о том, почему в УМЭД не развилась коррупция, о нужных навыках для выпускников, а также о важности критического мышления и обратной связи со студентами.