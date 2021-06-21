В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой водитель автомобиля Spark провёз инспектора дорожно-патрульной службы на капоте машины. Позже информацию прокомментировали в Главном управлении безопасности дорожного движения МВД.

По данным ГУБДД, инцидент произошёл 19 июня примерно в 19:30 на улице Бабура в Андижане, где водитель не подчинился требованию сотрудника ДПС Б. Комилжонова остановиться и продолжил движение. Данные авто были переданы следующему инспектору И. Бобабекову, который также потребовал нарушителя остановиться. Несмотря на это водитель продолжил ехать в сторону сотрудника, после чего провёз его на капоте примерно 50−60 метров, а затем скрылся.

По данному факту в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) Уголовного кодекса, он задержан по статье 221 (основания задержания) Уголовно-процессуального кодекса.

Напомним, в январе похожий случай произошёл в Ташкенте, где водитель Nexia провёз инспектора ДПС на капоте 10−20 метров.