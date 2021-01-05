ГУБДД МВД Узбекистана прокомментировало появившуюся в социальных сетях видеозапись, на которой видно, как автомобиль Nexia везёт на капоте инспектора ДПС.

В сообщении говорится, что инцидент произошёл в центре Ташкента 4 января примерно в 10:15. Сотрудник УБДД ГУВД на пересечении улиц Шахрисабзской и Узбекистон овози потребовал у водителя Nexia (01 О 412 JB), нарушившего правила разворота, остановиться. Водитель проигнорировал требование инспектора и продолжил движение.

Когда сотрудник ДПС попытался остановить машину на перекрёстке улиц Амира Темура и Садыка Азимова, водитель продолжил движение в направлении инспектора, после чего провёз его на капоте 10−20 метров.

Водителем оказался 27-летний Б. И., на которого оформлен протокол об административных правонарушениях по статьям 135 (Управление транспортными средствами лицами, не имеющими документов, предусмотренных правилами дорожного движения) и 194 (Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) Кодекса об административной ответственности. Машина помещена на штрафстоянку. Ведется дополнительное следствие, говорится в сообщении.