ГУБДД МВД Узбекистана прокомментировало появившуюся в социальных сетях видеозапись, на которой видно, как автомобиль Nexia везёт на капоте инспектора ДПС.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл в центре Ташкента 4 января примерно в 10:15. Сотрудник УБДД ГУВД на пересечении улиц Шахрисабзской и Узбекистон овози потребовал у водителя Nexia (01 О 412 JB), нарушившего правила разворота, остановиться. Водитель проигнорировал требование инспектора и продолжил движение.
Когда сотрудник ДПС попытался остановить машину на перекрёстке улиц Амира Темура и Садыка Азимова, водитель продолжил движение в направлении инспектора, после чего провёз его на капоте 10−20 метров.
Водителем оказался 27-летний Б. И., на которого оформлен протокол об административных правонарушениях по статьям 135 (Управление транспортными средствами лицами, не имеющими документов, предусмотренных правилами дорожного движения) и 194 (Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) Кодекса об административной ответственности. Машина помещена на штрафстоянку. Ведется дополнительное следствие, говорится в сообщении.
Сергей
Понять и простить!!!
Rinat Batdalov
Печально всё это! Сначала Ташкент превратили в большой Наманган, теперь Ташкент превращается в маленький Чикаго!
Талгат Равилов
А почему только по Административному кодексу? Тут и уголовные преступления просматриваются.
Юрий Шлёнский
Я себе представляю объяснительную водителя: “Меня остановил инспектор, попросил подвезти до машины. Я сказал, что места в салоне нет и предложил ему проехаться на капоте“ )))
А вообще водителя в таких случаях надо задерживать, а не просто права отбирать
Islam Djamalov
15 суток ему нужно дать, как минимум