Министерство юстиции разрабатывает единый правовой источник для предпринимателей — Предпринимательский кодекс. Об этом заявил министр юстиции Русланбек Давлетов 16 июня в рамках съезда Торгово-промышленной палаты, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минюста.

Проект разрабатывается в соответствии с концепцией умного урегулирования (smart regulation) на основе принципов «One in two out» (любое новое регулирование должно сопровождаться отменой двух старых), реинжиниринга бизнес-процессов, (BPR), которые считаются одними из современных методов законотворчества, сказал он.

Для чего нужен Предпринимательский кодекс

Во-первых, в настоящее время акты законодательства, регулирующие предпринимательскую деятельность, разрознены и их принято слишком много. В частности, имеется около 5000 нормативно-правовых актов, связанных с предпринимательской деятельностью.

Слишком большое количество актов может стать причиной «возникновения коллизий между ними, затруднений в правоприменительной практике», что в свою очередь может стать причиной обоснованных возражений субъектов предпринимательства.

Министр также отметил, что «предприниматель должен работать, реализовывать свои идеи».

«Если он будет погружен в документы и бюрократию, кто будет выполнять его работу? Именно поэтому под его рукой должен находиться один компактный, доступный сборник правовых норм. К примеру, в Японии у предпринимателя есть всего лишь один Торговый кодекс, он осуществляет свою деятельность опираясь на него», — заявил он.

Во-вторых, в правовом регулировании сферы чувствуется острая необходимость в устранении пробелов с учётом современных тенденций, стоит вопрос полного правового регулирования новых социальных отношений, отметил Русланбек Давлетов. К примеру, критерии «среднего бизнеса», внедрение инновационного предпринимательства, электронной коммерции (стартап-предприятия, инновационные кластеры, технологические парки и т. д. ).

По его словам, принятие Предпринимательского кодекса будет способствовать объединению в единый документ разрозненных актов законодательства, в которых имеются различные коллизии, стабилизации актов законодательства в сфере предпринимательства, сокращению вмешательства государства в сферу предпринимательства, а также определению единого подхода в сфере предпринимательского права.

Ожидается, что проект в обязательном порядке будет представлен на общественное обсуждение в сентябре или октябре. Министерство юстиции призывает предпринимателей, научных представителей отрасли, отраслевых специалистов, экспертов и других лиц принять активное участие в процессе разработки кодекса.

Министр юстиции ранее также высказался о проблемах в сфере предпринимательства и путях их решения. «Сколько бы мы не старались помогать предпринимателям, создавая разные организации и институты, принимая законы, следует признать, что самая большая помощь состоит из двух факторов: создать равные условия для всех и оставить предпринимателя в покое», — сказал он.