Министр юстиции Русланбек Давлетов 16 июня на съезде Торгово-промышленной палаты поделился анализом проблем в сфере предпринимательства и путях их решения, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минюста.

По его словам, чтобы отношения между государством и предпринимателем были правильными с правовой точки зрения и эффективными с экономической, в законодательстве должны быть полностью и окончательно разрешены следующие вопросы.

Правовые гарантии





Во-первых, кроме создания условий для предпринимателей, решения вопросов, связанных с обеспечением электро- и газоснабжения, дорогами и кредитованием государство должно дать им необходимые правовые гарантии, обеспечить неприкосновенность имущества, стабильность и безопасность, сказал он.

На примере только лишь земельного вопроса можно заметить, что в практику полностью не внедрён новый порядок предоставления пустующих земельных участков для предпринимательской и градостроительной деятельности через аукцион. В результате обостряются случаи, связанными с разными «коррупционными дырами», незаконной продажей земель либо изъятием земельных участков у предпринимателей, отметил министр.

В законодательстве имеется множество исключений, открывающих широкую дорогу для обхождения аукциона при выделении земель несельскохозяйственного назначения (программы «Благоустроенная махалля», «Молодежь — наше будущее», свободные экономические, малые промышленные зоны, молодежные промышленные зоны, кинотеатры).

При отсутствии доверия к аукциону, население ищет незаконные пути в процессе получения земель. Это в свою очередь приводит к нарушению конкурентной среды в сфере предпринимательства, считает Русланбек Давлетов.

Недавний указ президента о превращении земельных прав в рыночный актив должен устранить эти проблемы, отметил он.

Минимизация вмешательства

Во-вторых, минимизация вмешательства государства в предпринимательскую деятельность. По словам главы Минюста, в отношениях между субъектами предпринимательства и государством важно определить конкретные границы государственного регулирования и контроля.

«То есть, необходимо ограничить вмешательство в предпринимательскую деятельность и оставить представителей бизнеса в покое. Здесь имеется ввиду переложение некоторых функций государства на частный сектор, разработка эффективных механизмов защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства», — сказал он.

Министр считает, что при регулировании предпринимательской деятельности излишнее вмешательство в бизнес-отношения с помощью таких рычагов, как разрешение, отмена разрешения, лицензирование, не дадут результатов, соответствующих нашим целям. Напротив, это приведет к развитию теневой экономики, незаконной деятельности предпринимателей.

В итоге в августе прошлого года указом президента отменено 104 лицензии и разрешительных документа. Запущена специальная информационная система «Лицензия». Отныне с помощью системы уведомления можно начать работу не в течение 15 дней, а 10 минут.

Более того, Сенат одобрил единый регулирующий сферу закон «О лицензионных, разрешительных и уведомительных процедурах», который направлен президенту на подпись.

Искоренение бюрократии





В-третьих, искоренение бюрократии и излишней волокиты. Процедуры, связанные с деятельностью предпринимателей должны быть упрощенными, не содержать различные бюрократические барьеры.

Разрозненность актов законодательства усложняет их восприятие на практике. Более того, это приводит к возникновению разных правовых различий и конфликтов. Каждая конфликтная ситуация для предпринимателя означает неожиданность и лишние расходы, сказал глава Минюста.

Для сокращения излишнего регулирования и бюрократии систематизируется законодательство с применением метода «регуляторной гильотины». В том числе в 2020 году соответствующими документами отменено около 500 указов и постановлений президента, в 2021 году — еще около 400. Более того, около 2000 постановлений правительства признаны утратившими силу. Это в свою очередь способствовало оптимизации действующей законодательной базы почти на 10%.

Разрозненность технических документов (градостроительные нормы и правила, СанПиН, стандарты и другие технические требования), с которыми сталкиваются предприниматели в своей деятельности, приводят к усложнению их восприятия на практике, излишней бюрократии. Это в свою очередь требует систематизации нормативных актов в сфере технического регулирования, а также отмены устаревших и утративших свое значение нормативных актов. Министерство юстиции работает над этим, заявил Русланбек Давлетов.

«Стабильность в предпринимательском законодательстве, конкретность и неизменность правил игры дают предпринимателю гарантии рисков, планирования и развития бизнеса. Укрепляет доверие к государству. Поэтому в ближайшем десятилетии необходимо обеспечить стабильность и системность в национальном законодательстве», — подчеркнул он.

Благоприятная бизнес-среда

В-четвертых, создание в регионах благоприятной бизнес-среды, то есть улучшение условий для предпринимательства в регионах, каждом районе (городе).

Министра рассказал о новом методе выявления проблем, касающихся условий, созданных для предпринимателей на местах. В частности, разработан бизнес-рейтинг регионов Business Indicator. Рейтинг оценивает условия, созданные на местах для предпринимателей. В оценке непосредственно участвуют и сами предприниматели. Они участвуют в опросах, исходя из их ответов формируются некоторые направления рейтинга.

К примеру, в ходе проведенных опросов выявлено, что сурхандарьинские предприниматели были недовольны банковскими услугами. Многие предприниматели не доверяют хокимиятам и государственной налоговой инспекции.

Или же 44% предпринимателей — участников опроса, то есть почти каждый второй, отметили, что их в принудительном порядке привлекают к спонсорству.

По итогам 2020 года, в первую тройку бизнес-рейтинга вошли Ташкент, Наманганская и Навоийская области, последние места заняли Самаркандская, Кашкадарьирнская и Сурхандарьинская области. Рейтинг будет обновляться каждые шесть месяцев.

Русланбек Давлетов подчеркнул, что необходимо изменить отношение к предпринимателям. К ним изначально нужно относиться ни как к потенциальному нарушителю закона, а как к создателю материального богатства и развивающему экономику.

«Сколько бы мы ни старались помогать предпринимателям, создавая разные организации и институты, принимая законы, следует признать, что самая большая помощь состоит из двух факторов: создать равные условия для всех и оставить предпринимателя в покое», — указал он.

Министр отметил, что прибыль предпринимателя — это прибыль государства, значит, государство и предприниматели являются партнерами, преследующими одну цель.

«Между партнерами должно царить доверие. Если государство всегда будет указывать предпринимателю что делать, контролировать его во всем, ставить бюрократические преграды, то есть проявлять недоверие, предприниматель тоже не будет доверять государству. Он будет воспринимать его ни как партнера, а контролера, оказывающего на него давление, карателя. Он будет стараться обойти порядки и скрываться от государства», — заявил он.

В апреле Русланбек Давлетов обозначил ключевые вопросы и вызовы для Узбекистана в сфере права: цифровизация законотворчества, исполнение законодательства, новые подходы к защите личных данных, либерализация сельскохозяйственных отношений и другие.