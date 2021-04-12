Недалеко от города Андижана.будет построен город Янги Андижон (Новый Андижан). Мастер-план проекта был представлен президенту Шавкату Мирзиёеву в понедельник.

«Андижан — город с одни из самых высоких показателей плотности населения в нашей стране. Возможности для расширения города практически исчерпаны», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Согласно мастер-плану нового города, общая площадь которого составляет около 4000 га, он будет состоять из 1439 га построек, включая жильё, торговые и малую промышленную зону, 1820 га зелёных зон, 223 га социальной и сервисной инфраструктуры, а также 499 га улиц и дорог.

«Самое главное, этот крупный массив будет возведен на пустующих землях, не используемых в сельском хозяйстве. В результате реализации проекта появится новый город, способный обеспечить проживание 411 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Президент дал указания по тщательному и качественному выполнению проектных работ, поручив предусмотреть создание как можно больше зелёных зон, парков и аллей, «всех условий для комфортной жизни населения».