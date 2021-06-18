На совещании с участием актива Андижанской области в пятницу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о создании с 1 марта 2022 года в составе города Андижана района Новый Андижан, передаёт корреспондент «Газеты.uz». Накануне глава государства заложил первый камень на месте строительства города Новый Андижан.

Президент поручил министру транспорта Илхому Махкамову в месячный срок внести предложения об организации скоростного транспорта на территории Нового Андижана.

«В Новом Андижане не будет „Дамасов“. Будут проведены расчёты по строительству надземного или подземного метро. Выберем подходящее», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Напомним, проект по строительству нового города разработан совместно с турецкими специалистами и будет реализован в восемь этапов в 2021—2041 годах. Ожидается, что здесь будут жить свыше 450 тысяч человек.