Летний сезон уже наступил, поэтому пора продумывать обустройство террас и открытых веранд. Современные навесные системы помогают с комфортом проводить время на свежем воздухе даже в жаркий день. Одной из таких эффективных систем является маркиза.
Главные задачи маркиз — создавать тень и защищать от солнца, превращая пространство в уютную зону для отдыха. Такие системы часто используются ресторанами для создания комфортных террас на свежем воздухе, а также для оформления летних веранд и балконов в частных домах. Конструкция представляет собой прочную ткань, установленную на металлическом каркасе. Его можно открывать и закрывать по необходимости.
Шоурум AKFA Innovations представляет вниманию посетителей три вида маркиз.
Маркизные системы Cassette
Особенность этой конструкции заключается в том, что ткань и локтевые части при закрытии маркизы помещаются в специальный профиль. Это увеличивает срок эксплуатации тента. Конструкции просты в использовании и неприхотливы в уходе. Такие системы также отличаются быстрой сборкой и установкой и являются экономичным и стильным решением для зоны отдыха. Управление осуществляется с помощью пульта.
Маркизные системы Drop-arm
Эта система чаще всего используется для затенения окон от солнечных лучей. Плотная тентовая ткань таких маркиз выдвигается из рулона с помощью металлических кронштейнов. Складываясь и выпрямляясь, они напоминают согнутые в локте руки. Управление осуществляется пультом.
Маркизные системы Monoblock
Такая система может быть установлена прямо на карниз или стену. Она эффективно защитит помещение от попадания солнечных лучей. Возможно как ручное, так и дистанционное управление. На самой конструкции можно установить освещение, чтобы сделать пространство под маркизой более уютным.
Все маркизы выполнены из прочной акриловой ткани, которая устойчива к ультрафиолету и гарантированно прослужит не менее пяти лет.
Кроме практической функции маркизы выполняют еще и эстетическую. Маркизные системы выглядят привлекательно в качестве элемента дизайна экстерьера и создают элегантный европейский антураж. Владельцы ресторанов и кафе могут также нанести на свой фирменный логотип для привлечения внимания и популяризации бренда.
Отдыхать с комфортом в любую погоду можно с инновационными решениями от AKFA.
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