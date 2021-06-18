Летний сезон уже наступил, поэтому пора продумывать обустройство террас и открытых веранд. Современные навесные системы помогают с комфортом проводить время на свежем воздухе даже в жаркий день. Одной из таких эффективных систем является маркиза.

Главные задачи маркиз — создавать тень и защищать от солнца, превращая пространство в уютную зону для отдыха. Такие системы часто используются ресторанами для создания комфортных террас на свежем воздухе, а также для оформления летних веранд и балконов в частных домах. Конструкция представляет собой прочную ткань, установленную на металлическом каркасе. Его можно открывать и закрывать по необходимости.

Шоурум AKFA Innovations представляет вниманию посетителей три вида маркиз.

Маркизные системы Cassette

Особенность этой конструкции заключается в том, что ткань и локтевые части при закрытии маркизы помещаются в специальный профиль. Это увеличивает срок эксплуатации тента. Конструкции просты в использовании и неприхотливы в уходе. Такие системы также отличаются быстрой сборкой и установкой и являются экономичным и стильным решением для зоны отдыха. Управление осуществляется с помощью пульта.





Маркизные системы Drop-arm

Эта система чаще всего используется для затенения окон от солнечных лучей. Плотная тентовая ткань таких маркиз выдвигается из рулона с помощью металлических кронштейнов. Складываясь и выпрямляясь, они напоминают согнутые в локте руки. Управление осуществляется пультом.





Маркизные системы Monoblock

Такая система может быть установлена прямо на карниз или стену. Она эффективно защитит помещение от попадания солнечных лучей. Возможно как ручное, так и дистанционное управление. На самой конструкции можно установить освещение, чтобы сделать пространство под маркизой более уютным.

Все маркизы выполнены из прочной акриловой ткани, которая устойчива к ультрафиолету и гарантированно прослужит не менее пяти лет.





Кроме практической функции маркизы выполняют еще и эстетическую. Маркизные системы выглядят привлекательно в качестве элемента дизайна экстерьера и создают элегантный европейский антураж. Владельцы ресторанов и кафе могут также нанести на свой фирменный логотип для привлечения внимания и популяризации бренда.

Отдыхать с комфортом в любую погоду можно с инновационными решениями от AKFA.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 95−341−00−00.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Олтинтепа, 171.

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