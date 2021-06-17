Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 июня принял президента Татарстана (Россия) Рустама Минниханова.

Как сообщила пресс-служба главы государства, на переговорах рассматривалось расширения сотрудничества регионов Узбекистана с Татарстаном на примере Ташкентской области.

Обсуждены совместные проекты и программы кооперации по приоритетным направлениям, в том числе создание совместного индустриального парка и организация высокотехнологичных производств химических товаров, металлургической продукции, электротехнических изделий и различного оборудования, строительных материалов, проведение совместных исследовательских работ, проекты в сфере цифровизации и по внедрению инновационных решений.

Отмечалась необходимость развития разветвленной торгово-логистической сети для наращивания взаимных поставок промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Отдельно обсуждены вопросы взаимодействия и изучения передовых технологий в области градостроительства, управления жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройства, совершенствования транспортных коммуникаций и инфраструктуры.

Стороны также договорились продолжать активные культурно-гуманитарные и образовательные обмены.

Напомним, что недавно Татарстан посетила делегация Узбекистана, в которую пошли министр жилищно-коммунального хозяйства Шерзод Хидоятов, хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, хоким Ташкентской области Даврон Хидоятов и другие официальные лица. Целями визита были обмен опытом и изучение сфер ЖКХ, градостроительства, архитектуры, ландшафтного дизайна, общественного транспорта, объектов социальной и инфраструктурной сферы Казани.

По итогам визита Джахонгир Артыкходжаев предложил создать при столичном хокимияте управляющую компанию для управления жилым фондом и привлечь к работе в ней 50 экспертов из Турции и других стран.