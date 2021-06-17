Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 июня в рамках визита в Андижанскую область посетил махаллю «Урганжи» Избасканского района, чтобы ознакомиться с жизнью населения.





Как сообщила пресс-служба главы государства, в махалле проживают более 3000 человек, в этом году здесь была отремонтирована местная школа на 915 мест. На всех улицах ведётся благоустройство.

«Жители махалли любят заниматься ремесленничеством, возделывать землю. Молодым людям, желающим работать на земле, выделяется по 10 соток, а 150 домохозяйствам роздано по 50 птиц», — говорится в сообщении.





Глава государства побывал дома у местного жителя Курбонали Уринбоева. Его мать Санобар-ая Уринбоева благословила Шавкат Мирзиёев, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

«Я безгранично рада вас видеть. Я довольна своей жизнью. Вы создали прекрасные условия… Будьте здоровы! Будьте главой страны (юртбоши) до 100 лет. Вы упорно боретесь за нас, чтобы мы жили хорошо. Мы очень и очень рады за вас», — заявила она.

Президент сообщил, что продолжит бороться за мир и благополучие народа.





Шавкат Мирзиёев также ознакомился с птицеводческим хозяйством жителя.

«Теперь для каждого дома исходя из его возможностей будет разработан бизнес-план. Государственные организации создадут условия. Если не будем трудиться соответственно требованиям времени, мы не достигнем своих целей. Всевышний воздаст нам в соответствии с тем, как мы трудимся», — сказал он.

Сейчас президенту Шавкату Мирзиёеву 63 года.