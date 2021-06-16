Прокуратура Самаркандской области возбудила уголовное дело по факту незаконного строительства на Минском бульваре в Самарканде, сообщила пресс-служба ведомства.

Хокимият области предоставил в прокуратуру документы о статусе разрешений на строительство жилья в стиле «Таунхаус», детского сада и коммерческих зданий на Минской улице в Самарканде.

По итогам изучения документов прокуратура возбудила уголовное дело по статьям УК по факту подделки документов о разрешении на строительство.

В чём проблема

Фото: Тимур Саттаров.

Согласно публикации в группе «Я — Самаркандец», жители Самарканда неоднократно обращались в хокимият, прокуратуру, к главному архитектору области по поводу действий компании «Мехр нур омад барака», которая на основе решения хокима города от 27 октября 2020 года начала строительство двухэтажных жилых зданий в стиле «Таунхаус», детского сада и коммерческих зданий на площади 1,77 га и планирует постройки и на территории бульвара.

Депутат Самаркандского городского кенгаша Шохрухбек Алибеков сообщил, что в городе есть три бульвара — Университетский бульвар, бульвар рядом с Самаркандским государственным архитектурно-строительным институтом (СамГАСИ) и Минский бульвар.





По его словам, застройщик ведёт строительство незаконно. Компания указала в качестве основания для строительства заключение ГУП «ТошкентбошпланЛИТИ», но активистам и депутату через запрос в институт удалось выяснить, что документ не является действительным. Второй документ «ТошкентбошпланЛИТИ», предоставленный застройщиками, также был аннулирован.

В частности, «ТошкентбошпланЛИТИ» в ответ на письмо главного архитектора Самаркандской области в конце ноября 2020 года заявил, что согласно генплану города «бульвар сохраняется и подлежит восстановлению и озеленению».

«Территория не предусмотрена под размещение застройки. Автодороги вдоль бульвара приводятся в соответствии с учётом прокладки инженерных коммуникаций и тротуаров для удобства жителей. Также ставим в известность, что документы на размещение каких-либо объектов на рассматриваемой территории в институт не поступали», — говорится в письме.

Фото: Шохрухбек Алибеков.

Начальник Главного управления строительства Самаркандской области Лазиз Хамидов в письме от 2 марта потребовал немедленно приостановить строительство и разослал письма директору компании «Мехр нур омад барака», замхокима Самаркандской области, хокиму Самарканда и прокуратуре Самарканда.

Лазиз Хамидов спустя месяц отметил, что несмотря на предупреждение, строительные работы продолжаются, что вызывает недовольство граждан. Он попросил хокима Самарканда и прокуратуру города помочь остановить строительство и принять меры.

Жители махалли против строительных работ на территории бульвара. Фото: Тимур Саттаров.

Блогер Тимур Саттаров 9 июня сообщил, что вопрос сохранения Минского бульвара поднимается уже шесть месяцев. Один из жителей заявил, что хоким области Эркинжон Турдимов посещал махаллю в конце мая и поручил приостановить строительные работы на территории рядом с бульваром. После короткого перерыва застройщик снова начал работы.

В итоге прокуратура возбудила уголовное дело.





Территория Минского бульвара в мае 2013 года, в апреле 2020 года и октябре 2020 года. Фото: Google Earth.