Постановлением президента Вахобжон Туражанович Раджапов назначен заместителем министра народного образования Узбекистана, сообщила пресс-служба МНО.
Вахобжон Раджапов (1971 г. р.) — выпускник Наманганского государственного университета. Занимал руководящие должности в системе народного образования Наманганской области — работал директором государственной специализированной школы-интерната, начальником Центра профессиональной ориентации и психолого-педагогической диагностики учащихся Наманганского областного управления народного образования, главой Наманганского облУНО.
До нынешнего назначения возглавлял Центр переподготовки и повышения квалификации сотрудников народного образования Ферганской области.