Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 июня ознакомился с проектом по установке нового памятника учёному Мухаммаду аль-Хорезми в Ургенче, сообщила пресс-служба главы государства.





Эскизы памятника были отобраны Академией художеств через конкурс. Рядом с памятником намечено создание аллеи. Телеканал «Узбекистан 24» показал предложенные места расположения памятника.

Первый вариант расположения — на улице Аль-Хорезми напротив места, где в прошлом уже стоял памятник Аль-Хорезми (карта);





Второй вариант — место возле мемориального комплекса Аль-Хорезми, который находится недалеко от аэропорта Ургенча (карта).

Третий вариант — место памятника Джалаладдину Мангуберди в одноимённом парке на берегу канала Шават (карта).

Судьба нынешнего памятника Мангуберди (на фото выше) на данный момент неизвестна в связи с планируемой установкой нового памятника Джалаладдину Мангуберди по другую сторону канала — на главной площади города.





Нет информации также о том, останется ли на месте памятник Аль-Хорезми, который находится на этой площади перед зданием хокимията Хорезмской области. Сейчас здесь продолжается строительство автомобильного тоннеля — это будет первый в стране тоннель под главной площадью областного центра.