В центре Ургенча будет построена новая главная площадь, под которой пройдет автомобильный тоннель, сообщается в телерепортаже, опубликованном пресс-службой хокимията Хорезмской области.

Нынешний вид площади и улицы Аль-Хорезми.

В репортаже отмечается, что это инициатива президента Узбекистана и что тоннель под главной площадью областного центра сооружается в стране впервые.





Тоннель с двумя полосами движения в каждую сторону будет проложен по центральной улице Аль-Хорезми, соединяющей аэропорт и железнодорожный вокзал, и пройдёт под каналом Киргизяп (посередине улицы на фото ниже).

Посередине площади будет установлен 25-метровый монумент правителя Джалаладдина Мангуберди, сидящего на коне.

«Газете.uz» не удалось узнать, что будет с памятником Джалаладдину Мангуберди, установленному неподалёку — на другой стороне канала Шават.





На опубликованных эскизах не видно курантов, возвышающихся сейчас на площади и напоминающих горожанам бывшую достопримечательность — куранты на здании почтамта.





В связи со строительством тоннеля будет временно пересмотрена организация движения на ряде улиц и перекрестков города. Когда планируется завершить проект и какова его стоимость, не уточняется.





Отметим, что в 2011 году участок улицы Аль-Хорезми перед хокимиятом области был закрыт, и на этом месте была организована площадь. Движение транспорта было организовано в объезд и сделано односторонним. В 2017 году закрытая дорога была восстановлена.



