Популярный блогер Кирилл Альтман побывал в крупном инжиниринговом центре Узбекистана, где взял интервью у руководства компании, ознакомился с ее структурой, пообщался со специалистами, непосредственно участвующими в проектировании, а также побывал на площадках, где идет строительство по проектам, разработанным компанией UzLITI Engineering.

Компания UzLITI Engineering создана в июле 2017 года и является одним крупных независимых инжиниринговых центров в Узбекистане. Основываясь на современных технологиях проектирования, компания обеспечивает реализацию конкурентоспособных проектов для нефтегазовой, химической и энергетической отраслей промышленности, а также для объектов гражданской инфраструктуры.

Численность компании составляет около 500 человек, 180 из которых являются иностранными специалистами. Также имеется офис в Киеве.

Ведутся работы по проектированию таких объектов, как:

обустройство месторождения М-25 и строительство Байсунского ГПЗ;

Самаркандский химический комплекс;

проект модернизации газотранспортной системы Узбекистана (более 500 км магистральных газопроводов);

модернизация Ферганского нефтеперерабатывающего завода;

строительство газохимического комплекса на базе МТО в Бухарской области.

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