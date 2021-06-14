Первоначальный взнос беспроцентной рассрочки на апартаменты от Mirabad Avenue начинается от 30%.

До конца августа 2021 года резиденция премиум-класса предлагает беспроцентную рассрочку до 18 месяцев на апартаменты третьей линии.

Минимальная стоимость апартаментов третьей линии составляет 550 млн сумов при полной оплате.





На апартаменты первой линии, включая блок D с готовым двором, действует рассрочка на 12 месяцев.





На первой линии в блоке D с готовым и благоустроенным двором уже имеется кадастр, а так же ведутся ремонтные работы внутри апартаментов.





У будущих жильцов есть возможность приобрести апартаменты в готовом доме первой линии в рассрочку на 12 месяцев и уже приступить к ремонту.





С 1 сентября ожидается повышение стоимости апартаментов и сокращение срока рассрочки. Не стоит упускать возможность совершить выгодное вложение до окончания срока предложения.





В летний сезон офис продаж резиденции Mirabad Avenue работает каждый день с 10:00 до 22:00.

Для получения персональной консультации можно обратиться в офис продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Телефон: (+998) 78−150−22−22.

Сайт: mirabad.uz

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