Первоначальный взнос беспроцентной рассрочки на апартаменты от Mirabad Avenue начинается от 30%.
До конца августа 2021 года резиденция премиум-класса предлагает беспроцентную рассрочку до 18 месяцев на апартаменты третьей линии.
Минимальная стоимость апартаментов третьей линии составляет 550 млн сумов при полной оплате.
На апартаменты первой линии, включая блок D с готовым двором, действует рассрочка на 12 месяцев.
На первой линии в блоке D с готовым и благоустроенным двором уже имеется кадастр, а так же ведутся ремонтные работы внутри апартаментов.
У будущих жильцов есть возможность приобрести апартаменты в готовом доме первой линии в рассрочку на 12 месяцев и уже приступить к ремонту.
С 1 сентября ожидается повышение стоимости апартаментов и сокращение срока рассрочки. Не стоит упускать возможность совершить выгодное вложение до окончания срока предложения.
В летний сезон офис продаж резиденции Mirabad Avenue работает каждый день с 10:00 до 22:00.
Для получения персональной консультации можно обратиться в офис продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
Телефон: (+998) 78−150−22−22.
Сайт: mirabad.uz
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