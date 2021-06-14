Парламент Израиля избрал новый состав правительства, главой которого стал лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет, сообщило РИА Новости. Лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху, руководивший правительством страны с 2009 года, возглавил парламентскую оппозицию.

Новое правительство получило вотум доверия вечером в воскресенье: за проголосовали 60 депутатов, 59 — против. В ближайшие два года Кабинетом министров будет руководить Нафтали Беннет, после этого, согласно коалиционным договорённостям, его сменит лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид, говорится в сообщении. Первое заседание правительства состоится после того, как министры принесут присягу.

В начале апреля президент Израиля Реувен Ривлин поручил Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство по итогам парламентских выборов, которые прошли 23 марта. На коалиционные переговоры закон отводил 28 дней, срок мандата Нетаньяху истёк 5 мая, создать правительство ему не удалось. После этого мандат передали Лапиду.

Коалиция, которую удалось сформировать Лапиду, получила название «Блок перемен». Она опирается на минимальное парламентское большинство — 61 депутатский голос в 120-местном кнессете. Соглашения с Лапидом подписали лидеры восьми партий, прошедших в парламент: «Еш Атид», «Кахоль-Лаван», «Ямина», «Авода», «Наш дом — Израиль», «Тиква Хадаша», «Мерец» и РААМ.