Партия «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху побеждает на прошедших 23 марта парламентских выборах. Она может рассчитывать на 31 из 120 мест, сообщил телеканал Euronews.

Победа партии Биньямина Нетаньяху ещё не означает, что он сможет получить мандат на формирование нового кабинета.

Второй по количеству мест в парламенте по итогам выборов станет партия «Еш Атид» лидера оппозиции Яира Лапида, которая может рассчитывать на 18 депутатских мандатов.

Явка на досрочных выборах в Кнессет 24-го созыва составила 60,9%, что почти на 5% ниже аналогичного показателя предыдущих выборов, состоявшихся 2 марта 2020 года. Это самый низкий показатель явки с 2009 года.

Напомним, это уже четвертые парламентские выборы за последние два года в Израиле. Кнессет 23-го созыва был автоматически распущен в декабре прошлого года из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны.

Договорённости по бюджету не были достигнуты из-за разногласий между партиями «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и «Кахоль-Лаван» министра обороны Бени Ганца. После выборов в марте 2020 года лидеры партий согласились сформировать коалиционное правительство, но позже обвинили друг друга в нарушении соглашений.