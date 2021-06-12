ЖК Boulevard расположился в центре столицы, заняв более 110 тысяч кв. м международного делового центра Tashkent City. Такое расположение имеет множество преимуществ динамичного современного мегаполиса и в то же время помогает насладиться спокойной и неспешной жизнью тихих и красивых переулков комплекса. В ЖК Boulevard все продумано до мелочей: комфортные апартаменты для проживания, масштабная шопинг-авеню, высококлассный бизнес-центр и живописный парк в двух шагах от жилых домов.

Жилой комплекс Boulevard — это семь многоквартирных домов, возведенных по современным технологиям, 1167 высококлассных апартаментов с возможностью выбора высоты потолков и шопинг-авеню протяженностью более 3 км.





Внутренняя территория жилого комплекса продумана для комфортной жизни: безопасные детские площадки, обустроенные внутренние дворы с системой контрольно-пропускных пунктов, прогулочные аллеи, площади с фонтанами и охраняемая подземная парковка.

Все дома многофункционального комплекса выполнены в классическом европейском стиле, а улицы носят названия знаменитых городов: Париж, Милан и Барселона. Во внутренних дворах каждого дома создана атмосфера камерности и уюта.





Девелопер Dream City открыл продажи последних эксклюзивных апартаментов ЖК Boulevard в Tashkent City c 14 июня.

Более подробную информацию вы можете получить в офисе продаж, а также по телефону: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади «Дружбы народов» в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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