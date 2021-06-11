11 июня в 07:50 в международном аэропорту Ургенча приземлился Airbus A-321 NEO в рамках турецкой авиакомпании Turkish Airlines.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Uzbekistan Airways, по авиационной традиции самолёт, выполнивший первый рейс по маршруту Стамбул-Ургенч, встретили «водным салютом» под звуки карнаев-сурнаев.





«Новое направление «сыграет важную роль в развитии международного туризма, улучшении деловой среды и обеспечении инвестиционной привлекательности региона, а также укрепит дружеские отношения между двумя странами и братскими народами», — отметили в компании.

Регулярные рейсы по маршруту Стамбул-Ургенч-Стамбул будут выполнятся один раз в неделю по пятницам.

Напомним, что 8 июня авиакомпания Turkish Airlines совершила первый рейс по маршруту Стамбул-Фергана-Стамбул. Этот рейс выполняется по вторникам и пятницам каждую неделю.

15 апреля агентство «Узавиация» выдала Turkish Airlines разрешение на выполнение регулярных рейсов из Стамбула в Фергану и Ургенч. Однако позже рейсы из Стамбула в Фергану, Ургенч и Самарканд были отменены до 1 июня из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Турции.