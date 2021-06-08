Авиакомпания Turkish Airlines 8 июня совершила первый рейс из Стамбула в Фергану, сообщил хокимият Ферганской области.





Самолет, на борту которого находились 165 пассажиров, торжественно встретили в международном аэропорту Ферганы. Директор воздушной гавани Тимур Халилов и генеральный директор офиса Turkish Airlines в Узбекистане Селим Кахриман перерезали перед самолетом красную ленту.

Рейсы Стамбул-Фергана-Стамбул будут выполняться по вторникам и пятницам.

По данным пресс-службы хокимията, 15 апреля агентство «Узавиация» выдала Turkish Airlines разрешение на выполнение регулярных рейсов из Стамбула в Фергану и Ургенч. Однако позже рейсы из Стамбула в Фергану, Ургенч и Самарканд были отменены до 1 июня из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Турции.